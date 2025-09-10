Ein Traditions-Riese erfindet sich neu. Mit milliardenschweren Investitionen in Zukunftstechnologien und einer klaren Neuausrichtung gewinnt das Unternehmen spürbar an Dynamik. Produktionsprozesse werden effizienter, digitale Innovationen treiben die Transformation - das Fundament für eine nachhaltige Trendwende ist gelegt.Die Zahlen unterstreichen die Stärke: Im ersten Halbjahr 2025 legten die Auslieferungen um fast 90 Prozent zu, das EBITDA zog zweistellig an. Gleichzeitig ist die Bewertung mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär