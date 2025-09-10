Der Videospiele-Händler hat im zweiten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie von 0,25 $ erzielt (Vorjahr: 0,040 $), während Experten im Vorfeld von einem EPS in Höhe von 0,190 $ ausgegangen waren. Auch beim Umsatz schlug GAMESTOP mit 972,2 Mio. $ die Analystenprognosen in Höhe von 900 Mio. $. Im Vorjahr hatte GAMESTOP hier 798,3 Mio. $ umgesetzt. Die Zahlen kamen gestern Abend, im nachbörslichen Handel notierte die Aktie deutlich fester. Das wird sich heute im Verlauf des Tags noch verfestigen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe