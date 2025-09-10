PEKING (dpa-AFX) - China hat den israelischen Luftangriff auf die Hamas-Führungsspitze in Doha scharf verurteilt und eine Wiederaufnahme von Verhandlungen gefordert. Die Volksrepublik sei gegen eine Verletzung der territorialen Souveränität und nationalen Sicherheit des Golfemirats Katars, sagte Außenamtssprecher Lin Jian in Peking.

China sei "zutiefst besorgt" über eine weitere Eskalation der Spannungen in der Region. Man sei zudem unzufrieden über Handlungen "bestimmter Seiten", die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen störten. Peking rufe alle betroffenen Seiten, "vor allem Israel", auf, mehr für eine Wiederaufnahme von Verhandlungen zu unternehmen, sagte Lin.

Israels Armee hatte am Dienstag eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen. Wie der Sprecher des katarischen Außenministeriums Madschid al-Ansari sagte, will Katar vorerst seine Rolle als Vermittler zwischen den beiden Konfliktparteien, Israel und Hamas, im Gaza-Krieg aussetzen. Katar vermittelte bislang zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas./jon/DP/jha