Berlin (ots) -Aiper überzeugt bei IFA Innovation Awards, Netzwelt.de-, CHIP-Highlights und Gadgety Awards mit IrriSense und Scuba V3Aiper, der weltweit führende Anbieter von kabellosen Poolreinigungsrobotern, wurde auf der IFA 2025 gleich mehrfach für seine Innovationen im Outdoor-Bereich ausgezeichnet. Der neue KI-unterstützte Poolroboter Scuba V3 sowie das smarte Bewässerungssystem IrriSense konnten sich bei mehreren Jurys durchsetzen und gewannen unter anderem den renommierten IFA Innovation Honoree Award "Best in Smart Home", den "Best of IFA" Gadgety Award, sowie Auszeichnungen von CHIP.de und Netzwelt.de.Der Aiper IrriSense, der auf der IFA ausgestellt wurde, erhielt die Auszeichnung als Honoree Winner in der Kategorie "Best in Smart Home" im Rahmen der IFA Innovation Awards 2025. Das System überzeugte durch seine wetterabhängige Steuerung, App-gesteuerte Zonenbewässerung und die von Aiper entwickelte EvenRain-Technologie, die für eine gleichmäßige, bodenschonende Wasserverteilung sorgt - ganz ohne aufwendige Installation (kann in 15 Minuten installiert werden). Für CHIP.de ist das System eine "smarte Investition für all jene sein, die Wert auf fortschrittliche Gartenpflege legen und umweltschonend nicht unnötige Flächen bewässern".Auch der neue Scuba V3, Aipers erster KI-gesteuerter Poolroboter, sorgte für Aufmerksamkeit: Das smarte Modell wurde mit dem Gadgety Award, dem IFA Innovation Award von Netzwelt.de sowie einem CHIP.de-Highlight-Award ausgezeichnet. Der Scuba V3 ist laut Aiper der weltweit leichteste KI-Poolroboter mit Wasserlinienerkennung und nutzt eine Kombination aus Kameras, dToF-Sensorik, intelligenter Navigation, um über 20 Objekttypen zu erkennen und gezielt zu reinigen sowie eine Hindernisvermeidung, um stecken zu bleiben zu verhindern. Mit nur 7,5 Kilogramm, OTA-Updates, JetAssist-Motor und kabelloser Dockingstation vereint er Hightech mit Nutzerfreundlichkeit.Aiper CEO Richard Wang: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Aiper als Unternehmen und eine großartige Bestätigung für unsere Bemühungen, unsere Produktpalette vom Pool bis zum Garten zu erweitern, um unseren Nutzern ein völlig unbeschwertes Leben im Freien zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr darüber und diese Anerkennung beweist, dass sich Aipers Fokus auf intelligente, umweltfreundliche und benutzerfreundliche Gartenlösungen auszahlt - und dass intelligente Technologie nicht an der Terrassentür Halt machen muss."Für weitere Informationen zu Aiper besuchen Sie Aiper.com and folgen Sie Aiper unter LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, und X.Pressekontakt:Schwartz Public Relationsaiper@schwartzpr.deOriginal-Content von: Aiper, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180781/6114721