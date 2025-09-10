Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute richtet sich das Augenmerk vor allem auf die US-Erzeugerpreise des Monats August, so die Analysten der Helaba.Diese würden einen letzten Hinweis auf die morgen anstehenden US-Verbraucherpreise geben, die im Hinblick auf die FOMC-Sitzung in der nächsten Woche eine hohe Bedeutung hätten. Im letzten Monat sei es bei den Erzeugerpreisen bereits zu einem unerwartet dynamischen Anstieg gekommen, und die Jahresrate sei geklettert. Allerdings sei dies nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, auf einen zollbedingten Schub der Güterpreise zurückzuführen gewesen, sondern vor allem auf höhere Servicepreise. ...

