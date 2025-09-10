Munsbach (www.fondscheck.de) - Was zunächst wie ein Stolperstein wirkte, erwies sich als kurzer Moment der Unsicherheit, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Positive Signale aus den Ukraine-Verhandlungen, bessere Unternehmenszahlen und die klare Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die FED hätten den Arbeitsmarktschock rasch in den Hintergrund gerückt. Folglich hätten die Experten von ETHENEA zügig wieder die Nettoquote auf 78,9% erhöht. Die Zusammensetzung des Portfolios zeige neben einer sehr ausgewogenen Basis einen zusätzlichen Teil, der ganz klar Wachstumstitel präferiere. Das Portfolio umfasse derzeit 43 Einzeltiteln, von den 19 den Wachstumstiteln zugeordnet werden könnten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
