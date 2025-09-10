Frankreichs geschäftsführende Regierung will am 1. Oktober eine zusätzliche Prämie in Höhe von 1.000 Euro für den Kauf von Elektroautos einzuführen, sofern diese in Europa montiert werden und mit einer europäischen Batterie ausgestattet sind. Der Bonus wird zusätzlich zum bestehenden Umweltbonus gewährt. Am Montag, dem gleichen Tag, an dem der französische Premierminister Francois Bayrou seine Vertrauensfrage im Parlament verloren hat, machte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net