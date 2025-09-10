© Foto: Andrej Sokolow - dpaApple hat am Dienstagabend seine neueste Smartphone-Generation präsentiert. Neben dem iPhone 17 brachte der Konzern auch das besonders schlanke iPhone Air auf die Bühne - das dünnste Modell in der Firmengeschichte."Design war schon immer von grundlegender Bedeutung für unser Selbstverständnis und unsere Arbeit", sagte Apple-Chef Tim Cook bei der Vorstellung. Mit der neuen Reihe mache der Konzern "den größten Sprung aller Zeiten". Das iPhone 17 bietet ein 6,3-Zoll-Display mit 120-Hertz-Bildwiederholfrequenz und ProMotion-Technologie. Es ist in den Farben Lavendel, Nebelblau, Schwarz und Salbei erhältlich. Im Inneren arbeitet der neue A19-Chip, ein 3-Nanometer-Silizium mit einer 6-Kern-CPU, …Den vollständigen Artikel lesen ...
