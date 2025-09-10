Köln (ots) -Ein Branchentreffen, bei dem Transformation auf Tatkraft trifft - und aus Veränderungsdruck Gestaltungswille wird.Der Versicherungs.Dialog 2025, zu dem die Management- und Technologieberatung BearingPoint in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal eingeladen hatte, fand erneut großen Zuspruch. Er hat sich als wertvoller Impulsgeber für eine Branche etabliert, die sich neu ausrichtet.Unter dem Motto "Versicherung neu gedacht?! Ambition vs. Realität" wurde deutlich: Die Versicherungswirtschaft ist bereit, alte Denkmuster zu verlassen und neue Wege zu gehen - technologisch, kulturell und strategisch. Über 350 Teilnehmende von führenden Versicherungsunternehmen, Technologieanbietern und Finanzdienstleistern zeigten, wie ernsthaft und praxisnah dieser Wandel bereits angegangen wird.Ein Tag voller Perspektiven und PraxisnäheNach der Eröffnung durch Giovanni Zucchelli, Globaler Leiter Insurance bei BearingPoint, setzte die Keynote von Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender der BarmeniaGothaer Gruppe, den Ton: "Building an Outstanding Company" - ein Appell an die Branche, mutig zu gestalten, statt zu verwalten. Dabei betonte Schoeller die besondere Verantwortung der Versicherungswirtschaft in Zeiten tiefgreifender Veränderungen: "Es ist ein Privileg, in dieser Zeit der Disruption zu leben und gleichzeitig eine Verpflichtung, diese aktiv zu gestalten." Mit dieser Haltung unterstrich er die Notwendigkeit, Innovationen nicht nur zuzulassen, sondern sie aktiv voranzutreiben. Die anschließenden Breakout-Sessions zeigten, wie konkrete Transformationsprojekte bereits heute die Zukunft formen.Technologie als Taktgeber - aber nicht SelbstzweckOb Plattformstrategien, KI-gestützte Prozesse oder moderne IT-Architekturen: Die Sessions rund um digitale Infrastruktur und technologische Innovationen verdeutlichten eindrucksvoll, wie Technologie als Enabler für Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit wirkt - ohne dabei zum Selbstzweck zu werden. Besonders hervorzuheben:- Die Branche befindet sich mitten in einer tiefgreifenden IT-Transformation. Neue Kernsysteme sowie der Einsatz von AI/GenAI sind zwei zentrale Treiber dieses Wandels.- Eine erfolgreiche Transformation setzt organisatorische Vorbereitung und die Verfügbarkeit der richtigen Kompetenzen und Ressourcen voraus.Vertrieb im Wandel - zwischen Daten, Dialog und NäheDie Diskussionen machten deutlich: Der Kunde steht im Zentrum, doch die Wege dorthin verändern sich. KI-gestützte Outbound-Telefonie, hybride Vertriebsmodelle und datenbasierte Steuerung sind längst gelebte Realität. Gleichzeitig spielen Fragen des Brand Buildings, die Integration moderner IT-Systeme und neue Impulse im B2B-Vertrieb eine wichtige Rolle. Deutlich wurde, dass Digitalisierung und persönliche Nähe keine Gegensätze sind - sondern im Zusammenspiel die größte Chance für den Vertrieb bieten.Impulse, die wirken - Erkenntnisse, die bleibenDie Teilnehmenden konnten aus einer Vielzahl von Impulsen konkrete Handlungsempfehlungen ableiten:- Plattformstrategien als Basis für Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit- KI als Booster für Effizienz und Kundenorientierung- Vertriebsmodelle im Wandel: Hybrid, digital, kundenzentriert- IT-Organisationen als globale Teams mit klarer Transformationsagenda"Der Versicherungs.Dialog 2025 hat gezeigt, wie kraftvoll die Verbindung aus Technologie, Strategie und Mut zur Veränderung sein kann. Wir sehen eine Branche im Aufbruch - und BearingPoint als vertrauensvollen Begleiter sowie aktiven Mitgestalter dieser Bewegung", sagt Giovanni Zucchelli, Globaler Leiter Insurance bei BearingPoint.Mehr zum Event: 10. BearingPoint Versicherungs.Dialog | BearingPoint Deutschland (https://www.bearingpoint.com/de-de/publikationen-and-events/veranstaltungen/versicherungsdialog-2025/) Pressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/6114776