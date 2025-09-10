Verborgene Kupferquelle? Surefire entdeckt Leitfähigkeitssignal im Boden von Copper Hill

Anzeige / Werbung
Surefire Resources hat bei seinem Projekt Copper Hill einen geophysikalischen Fortschritt erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, sei mithilfe eines elektromagnetischen Bodenverfahrens (MLEM, Moving Loop Electromagnetic Survey) ein bedeutsamer Leiter im Festgestein nachgewiesen worden. Die Anomalie liegt innerhalb eines Gebiets mit zuvor kartierten Kupfer- und Zink-Anomalien und wird als Hinweis auf mögliche Kupfersulfidmineralisation interpretiert.
Ergebnisse der MLEM-Messung: Auffällige Leitfähigkeit erkannt
Das Unternehmen ließ das MLEM-Programm durch Southern Geoscience Consultants durchführen, um potenziell leitfähige Strukturen im Untergrund zu identifizieren. Auf der Messlinie 530.050mE sei laut
Surefire ein Doppelsignal in den sogenannten "Late-Time-Channels" festgestellt worden. Dieses sei als nordost-streichender, steil einfallender Leiter modelliert worden. Die geophysikalische
Struktur passe zu den bekannten tektonischen Merkmalen der Region.
Die Lage der Anomalie gilt als besonders aussagekräftig, da sie in direkter Nähe zu früheren Bohrungen liegt, in denen laut dem Unternehmen bereits native Kupfermineralisation beobachtet worden sei. Aus Unternehmenssicht erhöhe dies die Wahrscheinlichkeit, dass die neu entdeckte Leitstruktur mit sulfidischer Kupfermineralisation in Verbindung stehe.
