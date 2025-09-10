Die Oracle-Aktie sorgt am heutigen Mittwoch für ungläubiges Staunen an der Börse. Der Kurs des Technologiekonzerns schießt um sage und schreibe +30% im europäischen Handel nach oben und setzt seine Rallye der letzten Monate eindrucksvoll fort. Was steckt hinter der Kursexplosion und hat die Aktie jetzt überhaupt noch Luft nach oben? Es waren nicht die Quartalszahlen Die heutige Kursexplosion der Oracle-Aktie ist so gewaltig, dass ich sie noch einmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de