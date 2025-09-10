Renditechancen sind und bleiben das wichtigste Kriterium für die Altersvorsorge. Das zeigt eine Online-Umfrage des Versicherers Liechtenstein Life in Zusammenarbeit mit AssCompact. Die Mehrheit glaubt, dass Fondspolicen sich positiv oder sehr positiv auf ihr Geschäftspotenzial auswirken werden. Möglichkeiten fürs Alter vorzusorgen, gibt es viele. Je nach Lebenssituation und Persönlichkeit kann die beste Lösung aber stark individuell variieren. Deshalb ist Beratung von großer Bedeutung. Hier kommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact