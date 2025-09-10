Leipzig (ots) -Am kommenden Freitag, 12. September 2025, steht Leipzig ganz im Zeichen der Goldenen Henne. Katrin Sass wird bei Deutschlands größtem Publikumspreis mit dem Ehrenpreis für ihr schauspielerisches Lebenswerk geehrt. Der MDR produziert die Jubiläumsgala gemeinsam mit SuperIllu in Kooperation mit NDR und rbb - und begleitet das Ereignis umfassend im Programmangebot, von den Vorbereitungen bis zur großen Liveshow. Zu sehen sind die Angebote live in der ARD Mediathek sowie im MDR-Fernsehen und im Ersten.Die Goldene Henne wird in diesem Jahr zum 31. Mal vergeben. Dabei fallen gleich mehrere Jubiläen zusammen: 30 Jahre Goldene Henne, 35 Jahre SuperIllu und 35 Jahre Deutsche Einheit. Nach neun Jahren Pause feiert zudem Unheilig mit dem Grafen ein exklusives Comeback. Weitere Highlights sind Auftritte von Sarah Connor, Ronan Keating, Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Max Giesinger, The BossHoss, Karat, Die Prinzen, Annett Louisan, Heinz Rudolf Kunze, Pianist Louis Philippson gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester sowie dem MDR-Kinderchor.Neben den vier Publikumskategorien "Film & Fernsehen", "Entertainment", "Musik" und "Sport" vergibt die Jury mehrere Ehrenpreise, darunter die Auszeichnung für Katrin Sass. Die Jury würdigt sie als "Schauspiellegende, die seit Jahrzehnten Publikum und Kritiker begeistert - von frühen Erfolgen in der DDR über gefeierte Rollen in 'Good bye, Lenin', 'Weissensee' und dem Usedom-Krimi bis hin zu zahlreichen weiteren Kino- und Fernsehproduktionen. Wunderbar wandelbar, ein gesamtdeutscher Star, der jede Rolle in Perfektion ausfüllt."Peter Dreckmann, MDR-Unterhaltungschef:"Das Programmangebot der Goldenen Henne spiegelt für mich ein Stück gelebte deutsch-deutsche Realität wider - eine Realität, in der es viel mehr Verbindendes gibt als Trennendes. Technisch ist die Live-Show mittlerweile ein High-End-Produkt, das sich mit allen vergleichbaren Shows messen kann. Zudem stehen mit Kai Pflaume und Florian Silbereisen erstmals die beiden erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands gemeinsam in einer Primetime-Show auf der Bühne. Besonders freue ich mich, dass die Gala im Ersten ausgestrahlt wird - ermöglich durch die starke Partnerschaft mit NDR und rbb."Der MDR begleitet die Goldene Henne den ganzen Freitag über multimedial:- "MDR um 4 - der starke Osten" begrüßt ab 16.30 Uhr Gäste live von der Leipziger Messe.- "Brisant" berichtet von den Proben am Donnerstag, schaltet am Freitag live ab 17.30 Uhr zum Roten Teppich und zeigt am Samstag die Highlights.- Der "MDR Sachsenspiegel" berichtet ebenfalls ab 19 Uhr u.a. von der Goldenen Henne.- Meine Schlagerwelt streamt auf Social Media direkt vom Roten Teppich.Höhepunkt ist die große Jubiläumsgala: Ab 20.15 Uhr wird die Goldene Henne in der ARD Mediathek übertragen und ist live im Ersten zu sehen. Moderiert von Kai Pflaume und Florian Silbereisen erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer spektakuläre Showmomente. Die Verleihung findet vor rund 4.500 Gästen in der HALLE:EINS der Leipziger Messe statt.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6114822