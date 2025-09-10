TESSAN sorgt auf der IFA Berlin 2025 für Aufsehen: Das Unternehmen stellt seine neuesten Innovationen im Bereich mobiler Ladetechnologien vor und startet offiziell die ambitionierte globale Kampagne "100 TESSAN Travelers" eine mutige Initiative, die Weltenbummler weltweit mit den nötigen Tools ausstattet, um überall auf der Welt vernetzt zu bleiben. Unter dem Leitgedanken, Reisen mit Energie zu versorgen und Menschen weltweit zu verbinden, lädt TESSAN die Messebesucher dazu ein, die Zukunft der Reistechnologie hautnah zu erleben.

Zu finden ist TESSAN in Halle 2.2, Stand 186, wo das Unternehmen seine neuesten Produkte präsentiert und gleichzeitig große mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht darunter Interviews mit führenden Medienvertretern sowie lokalen Sendern wie Berlin TV. Am Abend empfängt TESSAN ausgewählte Gäste zu einem exklusiven VIP-Empfang in der historischen Orangerie Charlottenburg einem der kulturell bedeutendsten Veranstaltungsorte Berlins.

Eine Hommage an Innovation und Abenteuer

Im Mittelpunkt des TESSAN-Auftritts auf der IFA steht die Premiere des Voyager 205 des weltweit ersten universellen Reiseadapters mit beeindruckenden 205 W Leistung. Damit lassen sich leistungsstarke Laptops, Tablets und Mobilgeräte gleichzeitig und besonders schnell laden. Ergänzt wird die Produktneuheit durch eine neue Serie von Powerbanks mit integrierten Kabeln und magnetischem, kabellosem Laden für ein nahtloses Ladeerlebnis ganz ohne Kabelsalat.

Parallel zur Produkteinführung stellt TESSAN auch die globale Kampagne "100 TESSAN Travelers" vor eine Initiative, bei der Reisestipendien in Höhe von insgesamt 500.000 US-Dollar an 100 ausgewählte Teilnehmer weltweit vergeben werden. Diese Reisenden werden ihre Erlebnisse, Abenteuer und die Rolle moderner Technologie beim Entdecken der Welt teilen begleitet und unterstützt von TESSAN-Produkten.

"Die Kampagne '100 TESSAN Travelers' ist weit mehr als eine Marketingaktion sie ist eine Bewegung", so Alex Yu, CEO von TESSAN. "Wir möchten weltweite Neugier fördern, digitale Nomaden unterstützen und eine nahtlose Konnektivität für alle Reisenden ermöglichen."

Exklusives Abendevent Eine Nacht in der Orangerie

TESSAN lädt zu einem exklusiven VIP-Abend in die historische Orangerie Charlottenburg ein eine der elegantesten und kulturell bedeutendsten Veranstaltungsstätten Berlins. Die Gäste erwartet ein erstklassiges Dinner, erlesene Weine und Live-Geigenmusik in stilvoller Atmosphäre. Darüber hinaus bietet der Abend die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit dem Führungsteam von TESSAN in einem exklusiven Rahmen.

Teilnehmende erhalten frühen, direkten Zugang zu den neuesten Produkten, darunter der Voyager 205, und gewinnen tiefere Einblicke in die globale Vision, Innovationsstrategie sowie die neu gestartete Kampagne "100 TESSAN Travelers".

Power Your Journey mit TESSAN

Bei TESSAN sind wir überzeugt: Reisen sollte nie durch fehlende Konnektivität eingeschränkt sein.

Schließe dich der Bewegung an. Reise intelligenter. Bleibe verbunden. Wähle TESSAN.

Über TESSAN

TESSAN ist eine globale Marke, die benutzerfreundliche Ladelösungen für Zuhause und unterwegs entwickelt. Mit Kunden in über 150 Ländern und dem Vertrauen von mehr als 20 Millionen Nutzern weltweit konzentriert sich TESSAN auf einfache, zuverlässige Produkte, die Menschen überall auf der Welt verbunden halten.

