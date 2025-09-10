AGNI-FLARE CO., LTD. (Hauptsitz: Yokohama, Kanagawa) gab heute bekannt, dass ihr neues kompetitives Online-Puzzlespiel "SHIKA-Q" weltweit (mit Ausnahme bestimmter Regionen) im Herbst 2025 für Nintendo Switch, PlayStation4 und PlayStation5 veröffentlicht wird.
"SHIKA-Q" Game Title Logo
SHIKA-Q ist ein Online-Puzzle-Battle in Echtzeit, das auf einem 10x10-Spielfeld gespielt wird, bei dem Spieler Blöcke verbinden, um blitzschnelle Angriffe und Verteidigungen auszuführen. Im Mittelpunkt des Gameplays steht die Musik nicht nur als Hintergrund, sondern als originale Vocal-Tracks, die den Kampf symbolisieren und ein noch nie dagewesenes Gefühl der Immersion bieten.
Zentrale Features
- Strategie x Superspeed x Showdown
Echtzeit-Puzzlekämpfe, bei denen sofortige Entscheidungen über Sieg oder Niederlage bestimmen ähnlich wie in einem Fighting Game.
- Musik im Herzen des Gameplays
Jeder Kampf wird von originalen Vocal-Tracks angetrieben, einem Kernelement des Spielerlebnisses. Charakter-Songs verstärken die Spannung und Aufregung in jedem Match.
- Vielfältige Musikauswahl
- Herausforderungsmodus (Einzelspieler): 20 Songs, die sich mit dem Spielfortschritt entwickeln.
- Battle Pass: 10 zusätzliche charakterinspirierte Songs über 5 saisonale Themen (Standard Premium).
- Charaktere Worldbuilding
Eine Reihe einzigartiger Charaktere erwartet die Spieler. Einige werden in der ersten Ankündigung enthüllt, weitere Details folgen später.
- Online-Spiel
Enthält Ranglistenspiele und ein saisonales Battle-Pass-System, das dauerhafte Wiederspielbarkeit garantiert.
Kommentar des SHIKA-Q-Entwicklungsteams
"Dank unseres kleinen, flexiblen Teams konnten wir eine visuelle und musikalische Dynamik erreichen, wie sie noch nie zuvor gesehen wurde. Mit SHIKA-Q wollen wir Spielern weltweit eine Verschmelzung von Strategie und Immersion durch Musik und Gameplay bieten."
Veröffentlichungsinformationen
- Titel: SHIKA-Q
- Genre: Kompetitives Puzzle-Battle-Game
- Plattformen: Nintendo Switch PlayStation4 PlayStation5
- Erscheinungsdatum: Herbst 2025 (geplant)
- Preis: Wird noch bekannt gegeben
- Battle Pass: Standard Premium (Preis und Details werden noch bekannt gegeben)
- Regionen: Gleichzeitige weltweite Veröffentlichung (mit Ausnahme bestimmter Gebiete)
Hinweis: Das Spiel wird nicht in China oder Russland veröffentlicht. In Taiwan hängt die Verfügbarkeit vom Nintendo eShop ab. Die regionale Verfügbarkeit kann je nach Plattformstatus variieren.
- Format: Nur digitaler Download
Pressematerialien :https://drive.google.com/drive/folders/1ji--_0dcv9iTnd6gnQISXrT4XlpxhiGe
Unternehmensprofil
- AGNI-FLARE CO., LTD.
- CEO: Takeshi Inaba
- Hauptsitz: Yokohama, Japan
- Geschäftstätigkeit: Planung, Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen
- Gegründet: 2010
Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250828285261/de/
Contacts:
AGNI-FLARE PR
E-Mail: info@shika-q.com
Offizielle Website: https://shika-q.com
YouTube: https://youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m
Discord: https://discord.gg/wnZAxBqd4W
X: https://x.com/SHIKAQ_OFFICIAL