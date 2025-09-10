Der Lehrstuhl "Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) der RWTH Aachen hat das Forschungsprojekt "Kreisläufer" gestartet. Ziel ist es, Elektromotoren so zu konstruieren, dass deren Rotoren am Ende ihrer Lebenszeit gut recycelt werden können. In der Branche setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass bereits bei der Produktentwicklung auf "Design for Recycling" geachtet werden sollte, sprich eine Produktgestaltung, die das spätere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net