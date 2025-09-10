Toyota Tsusho hat einen Anteil am Kathodenmaterial-Werk von LG Chem und Huayou Cobalt im südkoreanischen Gumi erworben. Damit sind die Japaner jetzt der zweitgrößte Anteilseigner der Fabrik - noch vor Huayou Cobalt. Genauer gesagt kauft Toyota Tsusho die 25 Prozent von Huayou Cobalt - die Beteiligung des chinesischen Unternehmens sinkt von 49 auf 24 Prozent. LG Chem hält nach wie vor mit 51 Prozent die Mehrheit, dann folgt aber schon Toyota Tsusho ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net