© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Klarna geht an die Wall Street. Es ist ein Milliarden-IPO trotz hoher Verluste und drastisch geschrumpfter Bewertung. Ist das Comeback des Ratenkauf-Giganten eine Chance oder ein Risiko für Anleger?Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna hat mit seinem Börsengang in den USA 1,37 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das Unternehmen verkaufte zusammen mit bestehenden Investoren 34,3 Millionen Aktien zu je 40 US-Dollar. Damit lag der Ausgabepreis über der zuvor anvisierten Spanne von 35 bis 37 US-Dollar. Reuters zufolge kommt Klarna damit auf eine Bewertung von 15,11 Milliarden US-Dollar - weit entfernt von den mehr als 45 Milliarden US-Dollar, die es 2021 auf dem Höhepunkt des …