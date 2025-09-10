Owlets Neuvorstellung schafft das ultimative Baby-Überwachungssystem mit Video-, Schlaf- und medizinisch zertifiziertem Gesundheits-Tracking.

Owlet, Inc. (NYSE: OWLT) (das "Unternehmen" oder "Owlet"), Pionier im Bereich smarter Säuglingsüberwachung, kündigt die Einführung seines neuen HD-Video-Babymonitors Dream Sight und des Next-Generation-Modells Dream Duo an. Diese Produkte markieren einen wichtigen Schritt für Owlet in dieser Kategorie und verfügen über fortschrittliche Technologie, die von Tag eins an klaren Durchblick, Verbindung und Sicherheit für Eltern bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250909503675/de/

Owlet's Dream Sight 2K HD Video Monitor

"Eltern wissen genau, was sie von einem Babymonitor erwarten fortschrittlichere Funktionen, höhere Zuverlässigkeit, umfassendere Sicherheit sowie einen angemessenen Preis", sagte Kurt Workman, Geschäftsführer und Mitgründer von Owlet. "Dream Sight ist eine direkte Antwort auf dieses Kundenfeedback. In Kombination mit unserem medizinisch zertifizierten Dream Sock schafft er ein vernetztes Überwachungserlebnis, das den Betreuungspersonen das nötige Vertrauen und die Sicherheit bietet."

Wir stellen vor: "Dream Sight: Große Technik zum richtigen Preis"

Die bisher intelligenteste und zugleich erschwinglichste Kamera des Unternehmens, die Dream Sight, bietet smartes HD-Video-Monitoring für Sicherheit in jedem Augenblick. Mit Premium-Funktionen zu einem geringeren Preis ist Dream Sight ausgestattet mit 2K-HD-Auflösung, Bewegungs-, Geräusch- und Schrei-Erkennung, um Eltern sofort zu alarmieren, wenn das Baby Aufmerksamkeit benötigt, Zwei-Wege-Kommunikation, damit Eltern ihr Baby von überall beruhigen können, automatischer Videoaufnahme und -speicherung sowie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung, um eine sichere sowie komfortable Schlafumgebung zu gewährleisten. Dream Sight ist zudem durch branchenführende 256-Bit-Verschlüsselung und Datenschutzmaßnahmen geschützt, sodass Videoübertragungen sicher bleiben und private Momente privat bleiben. Dream Sight kann einzeln verwendet werden und lässt sich nahtlos mit dem FDA-geprüften, medizinisch zertifizierten Dream-Sock-Smart-Babymonitor sowie der Owlet-Dream-App (iOS und Android) koppeln, um eine vollständige Lösung für Gesundheitsüberwachung und Video-Monitoring zu bieten.

New Dream Duo: Der ultimative All-in-One-Monitor

Dream Sight und der preisgekrönte Dream Sock des Unternehmens bilden zusammen ein integriertes System. Dream Duo kombiniert den Dream Sock, der den Sauerstoffgehalt, die Herzfrequenz sowie die Schlafmuster des Babys mit klinisch geprüfter Genauigkeit überwacht, mit Dream Sight für vollständige Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Dieses Produktbundle bietet Familien zusätzliche Sicherheit durch Echtzeit-Alarme, wenn wichtige Gesundheitswerte außerhalb voreingestellter Bereiche liegen.

Mehr als nur ein Monitor: Unterstützung, wenn Eltern sie am dringendsten brauchen

Mit der Einführung von Dream Sight und dem Next-Generation-Dream-Duo erweitert Owlet nicht nur den Zugang zu intelligenteren und sichereren Überwachungslösungen, sondern gestaltet auch die Rolle dieser Produkte im Elternschaftserlebnis neu. Die Zeit nach der Geburt kann eine der verwundbarsten Phasen im Leben von Eltern sein, geprägt von schlaflosen Nächten, Ängsten und der ständigen Sorge vor dem Unbekannten. In dieser kritischen Zeit wird Owlet mehr als ein Monitor. Er wird zu einer Lebenslinie. Eltern, die Owlet nutzen, berichten von transformierenden Ergebnissen: 96?% erleben weniger Angstgefühle und 94?% geben an, besser zu schlafen. Diese Zahlen unterstreichen eine tiefere Wahrheit: Owlet überwacht nicht nur Babys, sondern hilft Eltern, sich sicher, unterstützt und gesehen zu fühlen.

"Diese neuesten Innovationen von Owlet markieren einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der Babyüberwachungstechnologie, wo fortschrittliche Technik auf das emotionale Wohlbefinden von Eltern weltweit trifft", sagte Jonathan Harris, Präsident von Owlet. "Dream Sight deckt einen wichtigen Bedarf auf dem Weltmarkt ab, indem die Kamera Premium-HD-Überwachung zu einem beispiellosen Preis zugänglich macht, während Dream Duo weiterhin das einzige All-in-One-System bleibt, welches klinisch erprobtes Gesundheits-Tracking neben Video- und Schlaf-Insights liefert."

Dream Sight wird zum Preis von 99,99?USD verkauft und ist jetzt in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich sowie in ganz Europa erhältlich. Dream Duo wird zum Preis von 379,99?USD verkauft und ist in ausgewählten Märkten verfügbar, darunter die USA, das Vereinigte Königreich und ganz Europa. Erhältlich alls optionales Upgrade bietet ein Abonnement für Owlet360 (derzeit nur in den USA, internationale Verfügbarkeit geplant) erweiterte Funktionen, die Betreuungspersonen dabei unterstützen, jede Phase sicher zu meistern. Dazu gehören Überwachung der Schlafposition, Komfort-Temperaturkontrolle und tägliche historische Einblicke in die Vitalwerte des Babys. Alle Owlet-Produkte sind über die E-Commerce-Seiten des Unternehmens sowie bei Händlern wie Amazon, Target, Walmart, John Lewis, BabyOne und weiteren erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.owletcare.com.

Über Owlet, Inc.

Owlets digitale Gesundheits-Plattform für die Überwachung von Säuglingen verändert die Lebensreise der Elternschaft. Das Unternehmen (NYSE: OWLT), ein wachstumsorientiertes Small-Cap-Unternehmen im Gesundheitswesen, bietet medizinisch zugelassene und für Verbraucher entwickelte pädiatrische Wearables sowie eine integrierte HD-Video- und Audiokamera, die Eltern Echtzeitdaten sowie Echtzeiteinblicke liefert, um die Gesundheit zu schützen, das Wohlbefinden zu optimieren und einen ruhigen Schlaf ihrer Kinder sicherzustellen.

Seit 2012 haben weltweit über zwei Millionen Eltern die Plattform von Owlet genutzt und so zu einer der größten Erfassungen von Gesundheits- und Schlafdaten für Säuglinge aus Verbraucherquellen beigetragen. Das Unternehmen entwickelt weiterhin Software- und digitale Datenlösungen, um die bestehende Lücke im Gesundheitswesen zwischen Krankenhaus und Zuhause zu überbrücken sowie Eltern und Betreuungspersonen weltweit neue Einblicke zu ermöglichen. Owlet ist überzeugt, dass jedes Kind ein langes, glückliches und gesundes Leben verdient. Mehr dazu erfahren Sie auf www.owletcare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 (dem "Reform Act"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Einführung, Kommerzialisierung, Nutzung, Verfügbarkeit und Marktakzeptanz von Dream Sight sowie der Next-Generation-Dream-Duo und über die Wachstumsprognosen des Unternehmens, erweiterte Produkt- und Serviceangebote sowie die Verfügbarkeit in den USA und auf internationalen Märkten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "schätzt", "kann", "glaubt", "plant", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "Ziel", "potenziell", "kommend", "Ausblick", "Leitlinie", deren Verneinungen oder ähnlichen Formulierungen erkennen, wobei jedoch nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Worte enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen getätigt wurden, gelten ausschließlich für das Datum, an dem sie getätigt werden, und sind mit einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren behaftet. Für all diese zukunftsgerichteten Aussagen beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe-Harbor-Prinzips für zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem Reform Act. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Viele wichtige Faktoren könnten die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen und dazu führen, dass diese wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, ohne darauf beschränkt zu sein: (i) die Verfügbarkeit, Akzeptanz und der kommerzielle Erfolg von Dream Sight sowie Dream Duo in den USA und internationalen Märkten; (ii) der regulatorische Weg für Owlets Produkte, einschließlich Einreichungen bei, Maßnahmen von sowie Entscheidungen und Rückmeldungen durch Aufsichtsbehörden wie FDA und vergleichbare Behörden außerhalb der Vereinigten Staaten, sowie die Fähigkeit von Owlet, für seine Produkte regulatorische Zulassungen oder Zertifizierungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten, sowie sonstige regulatorische Anforderungen und rechtliche Verfahren; (iii) der Wettbewerb für Owlet und die Fähigkeit des Unternehmens, profitabel zu wachsen sowie dieses Wachstum zu steuern; (iv) die Fähigkeit von Owlet, strategische Initiativen umzusetzen, Kosten zu senken, Umsätze zu steigern, neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, Innovationen voranzutreiben sowie bestehende Produkte zu verbessern, Kundennachfragen zu erfüllen und sich an Veränderungen der Verbraucherpräferenzen und Einzelhandelstrends anzupassen; (v) die Fähigkeit von Owlet, sein geistiges Eigentum zu erwerben, zu verteidigen und zu schützen sowie regulatorische Anforderungen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit zu erfüllen; (vi) die Fähigkeit von Owlet, Beziehungen zu Kunden, Herstellern sowie Zulieferern aufrechtzuerhalten; (vii) Auswirkungen der Einhaltung geltender Gesetze oder Vorschriften; (viii) Auswirkungen auf sowie Beeinträchtigungen von Geschäft, Finanzlage, Betrieb, Lieferkette und Logistik von Owlet infolge wirtschaftlicher sowie sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; (ix) nachteilige Auswirkungen anderer wirtschaftlicher, geschäftlicher, regulatorischer, wettbewerblicher oder sonstiger Faktoren, wie z. B. Veränderungen bei den frei verfügbaren Verbraucherausgaben und Verbraucherpräferenzen und (x) andere Risiken sowie Unsicherheiten, die in den sonstigen Veröffentlichungen, öffentlichen Erklärungen und Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") dargelegt sind, einschließlich der im Abschnitt "Risk Factors" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr genannten Risiken, sowie in den von Zeit zu Zeit in den weiteren Einreichungen des Unternehmens bei der SEC aktualisierten Angaben. All jene zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder einer in seinem Namen handelnden Person zuzurechnen sind, unterliegen in vollem Umfang den oben enthaltenen bzw. in Bezug genommenen zukunftsbezogenen Warnhinweisen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in einem sich stetig wandelnden Umfeld tätig. Neue Risikofaktoren und Unsicherheiten können von Zeit zu Zeit auftreten, und Faktoren, die das Unternehmen derzeit für unwesentlich hält, können wesentlich werden. Es ist dem Unternehmen nicht möglich, solche Ereignisse vorherzusagen oder deren Auswirkungen auf Owlet einzuschätzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, nach dem Datum dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, wobei Owlet dies von Zeit zu Zeit aber tun kann. Das Unternehmen unterstützt keine von Dritten abgegebenen Prognosen zur zukünftigen Entwicklung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250909503675/de/

Contacts:

Owlet Medienkontakt:

pr@owletcare.com

Owlet Investorenkontakt:

ir@owletcare.com