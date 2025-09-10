Oracle legte gestern (09. September) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. August 2025) des Fiskaljahres 2026 vor. Einmal mehr konnte das Unternehmen mit starken Zahlen überzeugen. Die Reaktion des Marktes fiel eindeutig aus. Im nachbörslichen Handel kannte die Aktie kein Halten mehr und ging durch die Decke.Oracle - Aktie geht nach Zahlen durch die Decke Oracle gelang es, den Umsatz im 1. Quartal 2026 gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
