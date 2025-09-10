Cognite Atlas AI wird bereits von einer Vielzahl von Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit eingesetzt, darunter Aker BP, ADNOC Offshore, Celanese, Hess Corporation, HMH, Idemitsu und Tokuyama, sowie von Partnern wie SLB, Radix, Omny, Tridiagonal.ai und ReVisionz.

Cognite, der Weltmarktführer im Bereich industrielle KI, kündigte heute ein umfassendes Release von Cognite Atlas AI an, der einzigen Low-Code-Workbench für industrielle KI-Agenten, die Agenten mit in Echtzeit verfügbarer, KI-fähiger operativer Technologie (OT), Informationstechnologie (IT) und Engineering-Daten versorgt. Diese Dynamik führt dazu, dass wöchentlich neue Kunden hinzukommen, was die Effektivität des Produkts bei der Förderung der industriellen digitalen Transformation und der Wertschöpfung unterstreicht. Das neueste Produkt-Release wird am 10. September auf dem bereits ausgebuchten Atlas AI Summit mit Hunderten von Teilnehmern in Tokio, Japan, vorgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250909444738/de/

"Das neueste Release von Cognite Atlas AI ist wirklich ein Gamechanger", so Nobuyoshi Hojo, General Manager, Technology Engineering Center, bei Idemitsu Kosan Co., Ltd. "KI-Agenten erweitern unsere Wirkung, verbessern die Sicherheit, reduzieren Ausfallzeiten in den Anlagen und erschließen neue Innovationsstufen in unseren Raffinerien. Wir automatisieren nicht einfach nur Aufgaben, vielmehr nutzen wir zuverlässige KI-gestützte Erkenntnisse, um unsere Geschäftsprozesse kontinuierlich zu verbessern und einen signifikanten Mehrwert für das gesamte Unternehmen zu generieren. Dies ist ein entscheidender Schritt im Zuge unserer digitalen Transformation."

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von PwC zeigt eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Erkundung von KI und ihrer umfassenden Implementierung, denn 79 der Unternehmen experimentieren zwar mit KI-Agenten, aber nur 19 setzen sie in großem Maßstab ein. Zur Überwindung dieser Kluft wurde das aktuelle, bahnbrechende Release entwickelt, das die Bereitstellung produktionsreifer KI-Agenten beschleunigen und vereinfachen soll. Dieses neue Release beinhaltet beeindruckende Funktionen, mit denen Unternehmen KI-Lösungen schneller und mit größerer Zuversicht implementieren können. Die wichtigsten Erweiterungen umfassen:

Nahtlose Integration : Automatisieren Sie zeitaufwändige Aufgaben durch die direkte Integration von Agenten in bestehende Cognite-Anwendungen, um Ursachenanalysen durchzuführen, Prozesse zu optimieren, Arbeitspakete zu erstellen, die Leistung zu analysieren und vieles mehr.

: Automatisieren Sie zeitaufwändige Aufgaben durch die direkte Integration von Agenten in bestehende Cognite-Anwendungen, um Ursachenanalysen durchzuführen, Prozesse zu optimieren, Arbeitspakete zu erstellen, die Leistung zu analysieren und vieles mehr. Optimierte Agentenerstellung : Erstellen Sie Agenten 10x schneller mit vorkonfigurierten Templates für die Analyse von Zeitreihendaten, die Erstellung von Arbeitspaketen, das Sammeln von datenübergreifenden Quellinformationen, die Zusammenfassung von Schichtübergaben und die Klassifizierung von Arbeitsaufträgen.

: Erstellen Sie Agenten 10x schneller mit vorkonfigurierten Templates für die Analyse von Zeitreihendaten, die Erstellung von Arbeitspaketen, das Sammeln von datenübergreifenden Quellinformationen, die Zusammenfassung von Schichtübergaben und die Klassifizierung von Arbeitsaufträgen. Speziell entwickelte Tools für die Industrie: Beschleunigen Sie die Skalierung, indem Sie schnell Agenten bereitstellen, um den industriellen Wissensgraphen abzufragen und relevante Informationen zu finden.

Beschleunigen Sie die Skalierung, indem Sie schnell Agenten bereitstellen, um den industriellen Wissensgraphen abzufragen und relevante Informationen zu finden. Sichere und kontrollierte Arbeitsabläufe: Sorgen Sie durch sichere und genau kontrollierte Arbeitsabläufe der Mitarbeiter mit detaillierten Zugriffskontrollen für Zuverlässigkeit und Vertrauen.

"Das neueste Release von Cognite für Cognite Atlas AI ist ein entscheidender Schritt, um die Lücke zwischen Pilotprojekt und Produktion zu schließen", so Joe Lamming, Senior Analyst, Technical Lead, AI Applied, bei Verdantix. "Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass skalierbare Agenten angewiesen sind auf extrem präzises Context Engineering, das heißt auf Domänenmodelle, die die relevanten Informationen originalgetreu wiedergeben, maschinell durchsuchbare semantische Verbindungen, massive Parallelität, kontrollierten Zugriff auf Tools und Drilldown-Beobachtbarkeit. All dies geht weit über das hinaus, was eine Chat-Schnittstelle allein leisten kann. Atlas AI erweitert die DataOps-Plattform von Cognite nativ, um häufige operative Aufgaben in einer vom Benutzer konfigurierbaren, domänenspezifischen Low-Code-Workbench zu automatisieren. Solche Produktsuiten ermöglichen es unserer Ansicht nach mehr Unternehmen, unter menschlicher Aufsicht automatisierte Prozesse in Produktionsqualität zu realisieren und nicht nur Demos für Early Adopters."

"Die Industrie steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Der wahre Wert der KI zeigt sich nicht mehr in isolierten Experimenten, sondern in skalierbaren, produktionsreifen Lösungen", so Chirayu Shah, Chief Product Officer bei Cognite. "Unser neuestes Release von Cognite Atlas AI ist eine direkte Antwort auf diesen Bedarf. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und einen erheblichen Mehrwert zu erzielen, indem sie KI-Agenten zu einem grundlegenden Bestandteil ihrer Betriebsabläufe machen. Wir haben Kunden aus verschiedensten Branchen in Amerika, der EMEA-Region und Japan, die Atlas AI bereits erfolgreich einsetzen."

Registrieren Sie sich für die Teilnahme an der globalen Konferenz für industrielle KI und Daten von Cognite, der Impact 2025, um von führenden Branchenvertretern mehr über Atlas AI und darüber zu erfahren, wie agentenbasierte KI Betriebsabläufe verändert.

Über Cognite

Cognite macht GenAI für die Industrie nutzbar. Führende Unternehmen aus Branchen wie Energiewirtschaft, Fertigung sowie Stromversorgung und erneuerbare Energien setzen auf Cognite, um sichere, vertrauenswürdige Echtzeitdaten zu erhalten und ihre kapitalintensiven Abläufe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu gestalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, mit der alle Entscheidungsträger, vom Mitarbeiter vor Ort bis hin zu entfernten Betriebszentren, problemlos auf komplexe Industriedaten zugreifen, diese verstehen, in Echtzeit zusammenarbeiten und eine bessere Zukunft gestalten können. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Über Cognite Atlas AI

Cognite Atlas AI erschließt das volle Potenzial von Industriedaten und ermöglicht es Teams, schneller und zuverlässiger Entscheidungen zu treffen sowie die betriebliche Effizienz und Innovation in erheblichem Umfang zu steigern. Cognite Atlas AI beinhaltet eine Bibliothek vorkonfigurierter Agenten, die stetig erweitert wird, einen Low-Code-Agenten-Builder, speziell entwickelte industrielle Tools und eine kuratierte Auswahl an LLMs mit Benchmarking. Außerdem nutzt es die Echtzeit-OT-, IT- und Engineering-Daten in Cognite Data Fusion. So wird sichergestellt, dass die Agenten genaue, nachvollziehbare und vertrauenswürdige Ergebnisse für industrielle Arbeitsabläufe liefern.

