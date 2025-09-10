Diese bekannte Aktie aus dem MDAX ist kürzlich im Kurs deutlich unter Druck geraten. Doch für Anleger stellt sich die Frage: Wie kann es jetzt mit den Papieren weitergehen? Und ist der Rücksetzer womöglich eine Kaufchance? Die Aktien von Puma sind am Dienstagnachmittag zwischenzeitlich um vier Prozent abgesackt. Das steckt dahinter: Bekannte MDAX-Aktie unter Druck Zuvor hatte Großaktionär Francois-Henry Pinault erklärt, sich bei dem Sportartikelhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE