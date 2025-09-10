Es ist zweifellos einer der spannendsten Börsengänge des Jahres. Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna gibt heute an der New York Stock Exchange sein Börsendebüt. Wie sehen die Details des IPOs aus und sollten Anleger in die Klarna-Aktie investieren? Überraschung beim Ausgabepreis Mit dem Ausgabepreis ihrer Aktien sorgten die Schweden für eine kleine Überraschung. Die Spanne lag bei 35 bis 37 US$. Nun gehen die Klarna-Aktien zum Börsengang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
