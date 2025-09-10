© Foto: William Volcov - ZUMA Press Wire

Ein Paukenschlag an der Börse: Mit dem Einstieg von Donald Trump Jr. als Berater ist am Dienstag der Kurs der Mixed Martial Arts Group explodiert - und Conor McGregor schwärmt von der neuen Power-Allianz.Die Aktie der Mixed Martial Arts Group (MMA) hat am Dienstag einen historischen Kurssprung verzeichnet, nachdem Donald Trump Jr. seinen Einstieg als strategischer Berater verkündet hatte. Der Kurs verdoppelte sich zeitweise und legte bereits im vorbörslichen Handel um bis zu 155 Prozent zu. Es war die heftigste Bewegung seit dem Börsenstart im März 2024, verbunden mit einem Handelsvolumen von 27 Millionen Aktien - weit über dem üblichen Durchschnitt von rund 786.000 Stück. Tipp aus der …