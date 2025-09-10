Überraschung bei GameStop: Der Videospielhändler konnte die Erwartungen der Analysten mit seinen am Dienstagabend vorgelegten Zahlen übertreffen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn zogen kräftig an. Das kommt am Markt gut an: Die Aktie legte nachbörslich zu und steigt auf Xetra heute um über zehn Prozent. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 972 Millionen Dollar. Am stärksten performte die Sammlersparte mit einem Plus von 63 Prozent auf knapp 228 Millionen Dollar. Die Analysten hatten mit lediglich 170 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
