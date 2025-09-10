"Wir sind alle irgendwie geschockt - auf eine sehr gute Weise." So kommentiert ein Analyst von der Deutschen Bank die am Dienstagabend von Oracle vorgelegte Quartalszahlen. Wobei es weniger um die Zahlen selbst geht, die sogar etwas schlechter ausgefallen sind als erwartet, sondern um den Ausblick.Oracle hat einige neue Großaufträge einfahren können und so seinen erweiterten Auftragsbestand um satte 359 Prozent auf 455 Milliarden Dollar in die Höhe katapultiert. In den kommenden Jahren sollen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
