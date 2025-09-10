Die Aktien von HelloFresh stehen zur Wochenmitte unter Druck. Neben TUI und Delivery Hero gehören sie zu den stärksten Verlierern des Tages im MDAX. Eine Abstufung der US-Investmentbank Morgan Stanley sowie die Kappung der Kursziels um 18 Prozent belasteten die Aktien des Kochboxenversenders.Die Analysten von Morgan Stanley haben die Papiere von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 11,00 Euro auf 9,00 Euro reduziert. In einer aktuellen Branchenstudie zu europäischen Internet- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
