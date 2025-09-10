FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens Healthineers sind am Mittwochmittag kräftig angesprungen. Die Papiere kletterten um bis zu 3,6 Prozent an ihre exponentielle 200-Tage-Linie.

Für Fantasie sorgt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Konzern offenbar erste Gespräche über einen Verkauf seines Diagnostik-Geschäfts führt.

Zu den Interessenten zählten die Finanzinvestoren CVC, KKR und Blackstone, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Die Verhandlungen seien im Anfangsstadium./ag/jha/