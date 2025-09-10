© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkRheinmetall will nicht mehr nur Panzer bauen. CEO Armin Papperger plant Schiffe, Raketen und Luftabwehrsysteme. Ziel ist ein kompletter Rüstungskonzern, der Europas Bedarf aus einer Hand deckt.Rheinmetall treibt seine Transformation zum Komplettanbieter der europäischen Rüstungsindustrie voran. Auf der Rüstungsmesse DSEI in London stellte CEO Armin Papperger ehrgeizige Pläne für den Einstieg in den Schiffbau sowie die Ausweitung der Raketenproduktion und Luftverteidigung vor. Im Fokus steht die mögliche Übernahme des Bremer Schiffbauers Naval Vessels Luerssen, der Militärwerften in Hamburg, Wilhelmshaven und Wolgast betreibt. Papperger zeigte sich "sehr zuversichtlich", dass in wenigen …Den vollständigen Artikel lesen ...
