Als Anästhesist und Intensivmediziner hat Dr. Bechter medizinische Teams geleitet, die die Markteinführung von mehr als 10 Medikamenten für seltene Krankheiten unterstützt haben.

Sechste Führungskraft, die 2025 eingestellt wurde, mit der Aufgabe, Avanzanites neuen Ansatz für die Bereitstellung von Orphan-Medikamenten in den 32 Ländern Europas voranzutreiben.

Dr. Bechter tritt sein Amt an, während sich der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 verdreifacht hat, was die Wachstumsentwicklung von Avanzanite unterstreicht.

Avanzanite Bioscience B.V., ein schnell wachsendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, das sich auf seltene Krankheiten konzentriert, gab heute die Ernennung von Dr. Mark Bechter zum Senior Vice President of Medical Affairs bekannt. Als sechste Führungskraft, die 2025 eingestellt wurde, stärkt diese Ernennung das "Champions League"-Team von Avanzanite weiter. Sie unterstreicht auch das Engagement des Unternehmens, Barrieren zu überwinden, um Patienten in allen Teilen Europas Medikamente für seltene Krankheiten zur Verfügung zu stellen.

Mark Bechter, SVP Head of Medical Affairs

"Ich freue mich sehr, dem Team von Avanzanite beizutreten und zu unserer Philosophie beizutragen, Potenziale aufzudecken und neue Standards zu setzen, um das Leben von Patienten mit seltenen Krankheiten nachhaltig zu verbessern", sagte Dr. Bechter. "Ich bin besonders begeistert, Teil eines Unternehmens zu sein, in dem meine persönlichen Werte und die des Unternehmens so perfekt übereinstimmen."

Nach seinem Abschluss an der Medizinischen Fakultät der Universität Southampton begann Mark seine Karriere als Anästhesist und Intensivmediziner. Später wandte er sein Fachwissen in der Biotechnologiebranche für seltene Krankheiten in den Bereichen Medical Affairs, Medical Operations, klinische Entwicklung, Registergestaltung, Sicherheitsüberwachung, Patientenvertretung und strategische Regulierungsangelegenheiten in mehr als 25 Ländern weltweit an, darunter die meisten europäischen Nationen. Er hat sowohl in Start-ups als auch in multinationalen Unternehmen wie Kiniksa, Aeglea, Baxter Healthcare, Amicus, Synageva, Chiesi und Novartis leistungsstarke Teams aufgebaut und die Markteinführung von mehr als 10 Medikamenten für seltene Krankheiten in verschiedenen Therapiebereichen unterstützt, darunter seltene hämatologische, autoimmune sowie genetische und metabolische Erkrankungen.

"Wir freuen uns sehr, Mark in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", sagte Adam Plich, Gründer und CEO von Avanzanite. "Seine Erfahrung im Aufbau und der Leitung von medizinischen Teams in verschiedenen Ländern, Regionen und weltweit wird entscheidend dazu beitragen, unsere Vision für 2032 zu verwirklichen, Patienten in ganz Europa lebensverändernde Medikamente für seltene Krankheiten mit einem Katalog von mindestens 10 transformativen Therapien zur Verfügung zu stellen. Mark wird uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen und einen neuen Entwurf für die Markteinführung von Produkten für seltene Krankheiten und den Zugang für Patienten in ganz Europa zu definieren, während er gleichzeitig Wert für Allianzpartner und Investoren schafft."

In seiner Funktion wird Dr. Bechter alle medizinischen und wissenschaftlichen Aufgabenbereiche überwachen, darunter medizinische Ausbildung, Einbindung von Vordenkern, wissenschaftliche Kommunikation, von Forschern gesponserte Studien, Evidenzgenerierung und medizinische Informationen. Von Großbritannien aus wird er die Führung und strategische Ausrichtung in ganz Europa übernehmen und dabei für operative Exzellenz und die Einhaltung regulatorischer und ethischer Standards sorgen.

Zunächst wird Dr. Bechter die Umsetzung in drei Bereichen seltener Krankheiten vorantreiben Augenheilkunde, Nieren- und Blutkrankheiten -, die 32 Länder in Europa abdecken, und dabei eng mit lokalen medizinischen Teams, Fachkräften im Gesundheitswesen und wissenschaftlichen Vordenkern sowie Allianzpartnern zusammenarbeiten. Dr. Bechter wird auch die medizinische Organisation von Avanzanite strukturieren, um die nächste Phase der internationalen Partnerschaften, Produkteinführungen und strategischen Expansion des Unternehmens zu unterstützen.

Dr. Bechter tritt zu einem Zeitpunkt bei Avanzanite ein, an dem das Unternehmen seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 verdreifacht und seine Expansion in Europa beschleunigt. Die Ergebnisse belegen das bahnbrechende Markteintrittsmodell und untermauern das Versprechen von Avanzanite: Kein Patient wird zurückgelassen

Über Avanzanite Bioscience

Avanzanite definiert die Markteinführung von Medikamenten für seltene Krankheiten in ganz Europa neu. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, arbeitet mit innovativen Biotech-Unternehmen zusammen, um das volle kommerzielle Potenzial von Orphan-Medikamenten auf dem gesamten Kontinent auszuschöpfen. Mit unserer umfassenden Expertise im Bereich Marktzugang navigieren wir wie Schachmeister durch die komplexe Landschaft Europas und stellen sicher, dass kein Patient zurückgelassen wird, während wir unseren Allianzpartnern messbare Ergebnisse und Wachstumschancen bieten

Weitere Informationen finden Sie unter www.avanzanite.com.

