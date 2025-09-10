Anzeige
Dow Jones News
10.09.2025 13:15 Uhr
AUKTION/Unterschiedliche Nachfrage nach deutschen Langläufern

DJ AUKTION/Unterschiedliche Nachfrage nach deutschen Langläufern

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch im Auktionsverfahren insgesamt 1,770 Milliarden Euro über zwei langlaufende Bundesanleihen erlöst. Für den Langläufer mit Laufzeit 2040 wurden laut Bundesbank alle Gebote zum niedrigsten Preis und 91 Prozent der Offerten auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis akzeptiert. Die Finanzagentur behielt Stücke im Umfang von 397 Millionen Euro für marktpflegende Zwecke ein, so das sich die angepeilte Emissionsgröße von 1 Milliarde Euro einstellte. Die Transaktien war technisch unterzeichnet.

Bei der Bundesanleihe mit Fälligkeit 2041 wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis und 24 Prozent auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis befriedigt. Die Finanzagentur nahm Papiere im Volumen von 333 Millionen Euro zum Zweck der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes, so dass auch hier das avisierte Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro erreicht wurde. Die Transaktien war technisch überzeichnet.

Zu den Auktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Transaktionen vom 28. Mai für die 2040 fällig werdende Anleihe und vom 9. Juli für das 2041 auslaufende Papier): 

=== 
Emission      4,75%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 4. Juli 2040 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   770 Mio EUR 
Zuteilungsbetrag  603 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,3   (5,8) 
Durchschnittsrend. 2,96%%  (2,85%) 
Durchschnittskurs  121,26  (123,00) 
Mindestkurs     121,22  (122,94) 
Wertstellung    12. September 2025 
 
Emission      2,60%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2041 
Volumen       1,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,623 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  1,167 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   2,2   (1,5) 
Durchschnittsrend. 3,03%  (3,00%) 
Durchschnittskurs  94,68  (95,06) 
Mindestkurs     94,65  (95,05) 
Wertstellung    12. September 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 06:41 ET (10:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
