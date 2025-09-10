Die Provinzial Gruppe wird, vorbehaltlich der Freigabe durch das Bundeskartellamt und der BaFin, Mehrheitseigner des Rechtsschutzversicherers ÖRAG. Mit dem Erwerb erfolgt eine weitere Konsolidierung der öffentlichen Versicherer. Die Wettbewerbsposition der ÖRAG soll dadurch verbessert werden. Die Provinzial Gruppe will die Mehrheit an der ÖRAG-Rechtsschutzversicherungs-AG übernehmen. Das hat die Provinzial am Mittwoch, den 10.09.2025, in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Die Übernahme ist vorbehaltlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
