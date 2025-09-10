Oracle explodiert, Nebius noch mehr: Der KI-Wahnsinn geht weiter!
© 2025 aktienlust.tv
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|273,05
|273,35
|13:37
|273,00
|273,35
|13:37
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|Oracle explodiert, Nebius noch mehr: Der KI-Wahnsinn geht weiter!
|Oracle explodiert, Nebius noch mehr: Der KI-Wahnsinn geht weiter
► Artikel lesen
|12:26
|KI-Milliarden-Schock: Erst Nebius, jetzt Oracle - wer ist der Nächste?
|"Wir sind alle irgendwie geschockt - auf eine sehr gute Weise." So kommentiert ein Analyst von der Deutschen Bank die am Dienstagabend von Oracle vorgelegte Quartalszahlen. Wobei es weniger um die Zahlen...
► Artikel lesen
|12:21
|maydornsmeinung: Oracle, Nebius, Iris Energy, Applied Digital, Innodata, Credo, Baidu, Apple & Co
|In maydornsmeinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht...
► Artikel lesen
|08:21
|Cloud-Boom lässt Oracle-Aktie explodieren - Apple, GameStop, Nebius, Klarna, Cancom
|Der DAX hat gestern nur kurz nach Handelsstart an die Gewinne vom Montag anknüpfen können. Die meiste Zeit des Tages lag er in der Verlustzone. Am Ende gab er 0,37 Prozent ab, schloss bei 23.718 Punkten....
► Artikel lesen
|Di
|What's Going On With Nebius Shares?
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|Guggenheim raises Oracle stock price target to $375 on cloud strength
|13:30
|Oracle explodiert, Nebius noch mehr: Der KI-Wahnsinn geht weiter!
|Oracle explodiert, Nebius noch mehr: Der KI-Wahnsinn geht weiter
► Artikel lesen
|13:30
|Oracle stock maintains Perform rating at Oppenheimer despite OCI growth
|13:25
|Plus 30 Prozent: Bei Oracle geht vorbörslich die Post ab
|13:21
|Novo-Aktie steigt nach Job-Kahlschlag - Rally bei Oracle
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NEBIUS GROUP NV
|80,50
|-1,83 %
|ORACLE CORPORATION
|272,55
|+31,99 %