Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://latam.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_moneyexpochile_cl2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) nahm als Sponsor an der achten Ausgabe des "Cripto Latin Fest" teil, einer der größten Zusammenkünfte von Krypto-Enthusiasten und Branchenexperten in der Region, die am 21. und 22. August in den Auditorien des Joaquín Antonio Uribe Botanical Garden in Medellín stattfand.Die Veranstaltung begann am 20. August mit einem exklusiven Cocktail Opening, das von Vantage gesponsert wurde und ein ideales Umfeld für das Networking und die Vertiefung der Kontakte mit Branchenkolleginnen und -kollegen und anderen Teilnehmenden an der Veranstaltung bot.Während des zweitägigen Festivals unterstrich Vantage sein Engagement für Innovation und Bildung im Bereich Trading. Rodrigo Martínez, Head of Business Development, hielt eine Keynote mit dem Titel "Smart Crypto Copy Trading Within Everyone's Reach" (Intelligentes Crypto Copy Trading für alle) und nahm an der Podiumsdiskussion zum Thema "Trading in Times of Uncertainty" (Handel in Zeiten von Unsicherheit) teil. Darüber hinaus leitete Andrés Cardona, Business Developer, einen Workshop mit dem Titel "From Volatility to Opportunity: Why a Broker is Your Best Ally for Crypto CFD Trading" (Von Volatilität zur Opportunität: Warum ein Broker Ihr bester Verbündeter für den Krypto-CFD-Handel ist), in dem er seine Sichtweise darüber darlegte, wie Broker ihre Kundinnen und Kunden bei der Bewältigung von Marktvolatilität unterstützen können.Mit fast 6.000 Teilnehmenden war die Veranstaltung eine wichtige Plattform für Vantage, um mit der breiteren Krypto-Community in Kontakt zu treten und seine globale Präsenz zu demonstrieren. Vantage wurde auch als "Fastest-Growing Broker in LATAM 2025", als am schnellsten wachsender Broker in der Region Lateinamerika, ausgezeichnet, was das Wachstum und die Sichtbarkeit des Unternehmens in der Branche unterstreicht."Das Cripto Latin Fest bot uns eine unglaubliche Gelegenheit, direkt mit der Krypto-Community in Kontakt zu treten", sagte Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets. "Die Auszeichnung als Fastest-Growing Broker in LATAM 2025 ist ein wichtiger Meilenstein, der unseren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden widerspiegelt." RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 