Dass österreichische Privatanleger eine besondere Affinität zu Brokerage-Angeboten haben, habe ich dir schon anhand der Erfolgsgeschichte von Trade Republic berichtet. Nun hat mir Oliver Behrens, CEO der Flatex Degiro AG, bei einem Treffen in Frankfurt erzählt, dass er von allen 16 Ländern, in denen der Online-Broker aktiv ist (Assets: rund 70 Milliarden Euro), mit der Performance in Österreich besonders zufrieden ist.Vermögende Familien im FokusMit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
