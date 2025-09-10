Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Fonds proud@work (ISIN DE000A2PRZX5/ WKN A2PRZX) investiert in nationale und internationale Aktien und Anleihen von Unternehmen, deren Mitarbeiter stolz darauf sind, in dem Unternehmen beschäftigt zu sein, so die Experten von Aramea Asset Management.Dieser Stolz werde im Wesentlichen durch das Unternehmen Great Place to Work ermittelt. Great Place to Work unterstütze Unternehmen bei der Entwicklung einer attraktiven Arbeitsplatz-, Vertrauens- und Unternehmenskultur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
