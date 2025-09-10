Eine neue ICCT-Studie analysiert den Fortschritt der europäischen Lkw-Hersteller bei der Erfüllung der ersten CO2-Einsparhürde der EU im Jahr 2025. Das Ergebnis: Fünf der sieben großen OEMs dürften die Ziele locker erreichen. Das hat aber weniger mit E-Lkw zu tun als mit verbesserten Dieseln. Die Europäische Union hat vergangenes Jahr den Pfad für die Lkw-Hersteller des Kontinents vorskizziert: OEMs müssen demnach die durchschnittlichen Emissionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
