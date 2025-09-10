Die Kryptowelt steht vor dem nächsten Paukenschlag. Nach dem riesigen Erfolg der Bitcoin- und Ethereum-ETFs erreicht die Revolution nun die nächste Stufe: Meme-Coins werden an der Börse salonfähig. Bereits am morgigen Donnerstag soll der erste Dogecoin-ETF in den USA an den Start gehen.Die Nachricht, die in der Szene für erhebliches Aufsehen sorgt, wurde vom renommierten Bloomberg-ETF-Analysten Eric Balchunas über soziale Medien verbreitet. Seinen Informationen zufolge wird der "Rex-Osprey Doge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
