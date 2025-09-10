© Foto: UnsplashKrypto-Aktien feiern wilde Kursfeuerwerke mit Sprüngen von 1.000 bis 3.000 Prozent. Doch Experten warnen: Die Euphorie könnte nur von kurzer Dauer sein - der Absturz ist oft schon eingebaut.Die Spekulationen rund um Krypto-Treasury-Strategien treiben derzeit extreme Kursausschläge am US-Markt. Am Dienstag sprang die Aktie des verlustbringenden Vermögensverwalters CaliberCos um mehr als 1.000 Prozent in die Höhe, nachdem das Unternehmen den Kauf von Chainlink-Token bekannt gab. Der Kurs stieg zeitweise von 2,15 US-Dollar auf 48 US-Dollar - ein Anstieg, der an die Euphorie des Vortags erinnert. Da hatte Eightco Holdings die Schlagzeilen dominiert, nachdem die Aktie von 1,45 auf über 45 …Den vollständigen Artikel lesen ...
