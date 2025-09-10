EZB-Zinsentscheid und US-Verbraucherpreise im MittelpunktDonnerstag: Zinsentscheidungen im Fokus Die Märkte blicken gespannt nach Frankfurt und Washington: Der EZB-Zinsentscheid und neue US-Inflationsdaten setzen heute die Richtung. Unternehmenszahlen von Adobe und Verkehrszahlen von Fraport runden das Bild ab. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/2510:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de