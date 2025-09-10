HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Im Zentrum seiner Gespräche mit Hannover Rück, Scor und Uniqa bei der Branchenmesse in Monte-Carlo habe gestanden, wie sich die nachgebenden Preise insbesondere im margenträchtigen Geschäft mit Naturkatastrophen mit den angepeilten höheren Gewinnen vereinbaren ließen, schrieb Michael Huttner in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Rückversicherer hätten dies mit höheren Volumina, einem Wachstum der investierten Vermögenswerte und daraus resultierend höheren Kapitalerträgen sowie einer zunehmenden Diversifizierung begründet. Aus Huttners Sicht ist ein weiterer wichtiger Faktor, dass die Rückversicherer in den letzten zwei Jahren einen Teil ihrer hohen versicherungstechnischen Ergebnisse in Rücklagen gesteckt haben, anstatt die volle Stärke ihrer zugrunde liegenden Erträge auszuweisen./gl/jha/



