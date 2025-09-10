DJ Siemens Healthineers sondiert Verkauf der Diagnostics-Sparte - Agentur

DOW JONES--Siemens Healthineers hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg Sondierungsgespräche über einen möglichen Verkauf ihrer Labordiagnostik mit einer Reihe von Private-Equity-Firmen geführt, darunter Blackstone, CVC Capital Partners und KKR. Die Sparte Diagnostics könnte bei einer Transaktion mit mehr als 6 Milliarden Euro bewertet werden, zitiert Bloomberg in einem Bericht mehrere mit der Situation vertraute Personen.

Es sei nicht sicher, dass die vorläufigen Überlegungen zu einer Transaktion führten. Siemens Healthineers könnte sich auch entscheiden, das Geschäft zu behalten, so die Insider. Vertreter von Siemens Healthineers und den genannten Private-Equity-Firmen wollten Bloomberg laut Bericht keine Stellungnahme zu der Information liefern.

September 10, 2025

