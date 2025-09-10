Die Wolfsspeed-Aktie explodierte am Dienstag um rund +48% und steht aktuell bei 1,82 US$. Hintergrund ist, dass das Unternehmen sich unter Chapter 11 sanieren darf. Was bedeutet das für die Aktie? Sanierungsgenehmigung erteilt Um eine Insolvenz zu vermeiden, stellte das Unternehmen im Juni den Antrag auf Sanierung in Eigenregie (Chapter 11). Hierdurch sollte vermieden werden, dass das Unternehmen zerschlagen wird. Dieses Verfahren muss vom zuständigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de