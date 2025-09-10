Unterhaching (ots) -Ride the AIRWAVES: Werde mit etwas Glück das neue AIRWAVES-Gesicht 2026, gewinne 5.000 EUR und ein Meet & Greet mit ZARTMANN.AIRWAVES-Fans kennen und erwarten ihn: den Moment, wenn die Frische, die in jedem Dragée steckt, einkickt - und wie eine eiskalte Welle durch den Kopf rauscht. Klar, intensiv, richtig fresh.AIRWAVES ruft dich auf, genau diesen Augenblick mit der Community zu teilen. Unter dem Kampagnen-Hashtag RideTheAirwaves kannst du jetzt deinen persönlichen AIRWAVES-Moment auf TikTok oder Instagram posten und das neue AIRWAVES-Gesicht 2026 werden. Ja, genau - das bedeutet: Plakate, Poster und dein Gesicht auf Werbeflächen im ganzen Land, als Repräsentant*in der Brand, die du liebst. Außerdem hast du die einzigartige Chance ZARTMANN zu treffen. Der erfolgreiche Musiker aus Berlin ist bekannt durch seinen Nummer-1-Hit Tau mich auf und ist selbst großer AIRWAVES-Fan.Das kannst du gewinnen:- Unter allen Einsendungen verlost AIRWAVES vier Kurztrips nach Hamburg vom 21. bis 23. Oktober, inkl. mega-exklusivem Meet & Greet mit ZARTMANN am 22. Oktober.- Auf die Creator der zwei kreativsten Beiträge warten 5.000 Euro Preisgeld und ein professionelles Fotoshooting mit Starfotograf Felix Krüger. Danach steht fest, wer das Gesicht unserer neuen Out-of-Home-Kampagne ist.Und so einfach machst du mit:1. Drehe ein Video, das zeigt, was "Ride the AIRWAVES" für dich bedeutet.2. Poste es mit dem Hashtag RideTheAirwaves auf TikTok oder Instagram.3. Registriere dich mit deinen Kontaktdaten & teile den Link zu deinem Video auf www.airwaves-challenge.deEinsendeschluss: 1. Oktober 2025 - Teilnahmebedingungen auf www.airwaves-challenge.deDein Augenblick wartet: Zeig uns deinen persönlichen AIRWAVES-Moment!Über Mars WrigleyMars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S®-Store.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.Pressekontakt:eckstein Influence GmbHIm Wingert 1453115 BonnMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 30 56588873Fax: 0049 30 56588974E-Mail: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteinmedia.comOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/6115048