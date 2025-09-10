HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe eine erfolgreiche Transformation seines Geschäftsmodells hinter sich und könne derzeit eine starke Geschäftsentwicklung vorweisen, schrieb Philipp Sennewald in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Ziele für 2025 erschienen klar erreichbar./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005104400
