EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mainova AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Mainova AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: https://www.mainova.de/de/ihre-mainova/ueber-uns/investor-relations/publikationen
10.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mainova AG
|Solmsstraße 38
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.mainova.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2195784 10.09.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group