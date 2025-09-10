© Foto: Jiri HERA - Zoonar.com/Jiri HERADer erste US-Dogecoin-ETF startet diese Woche und könnte den Memecoin zu einem ernsthaften Finanzprodukt machen. DOGE reagiert mit Kursplus! Am Donnerstag ist es soweit: In den USA soll mit dem Rex-Osprey Spot Dogecoin ETF (Ticker: DOJE) der erste börsengehandelte ETF starten, der ausschließlich auf den Memecoin DOGE setzt. DOGE im Vorfeld der Zulassung im Aufwind Die Aussicht auf den ETF hat den Kurs von Dogecoin spürbar beflügelt. Am Dienstag sprang der Preis zwischenzeitlich um 5 Prozent auf ein Tageshoch von 0,2471 US-Dollar. Aktuell notiert DOGE etwas tiefer bei 0,2411 US-Dollar, weiterhin ein Wochenplus von knapp 12 Prozent. Trotz der Rallye liegt die Kryptowährung im Jahresverlauf …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE