Zum Finale der US-Berichtssaison drehte sich alles um den Handel - und die Zahlen hatten es in sich.Der Markt zeigte sich deutlich überrascht von einigen überraschend starken Ergebnissen wenig glamouröser Discount-Händler. Kohl's legte nach Veröffentlichung seiner Zahlen um 24 Prozent zu. Burlington Stores stieg um eher verhaltene 5 Prozent, und auch Five Below legte um etwa 4 Prozent zu. Andere wie Dollar General übertrafen ebenfalls die Erwartungen, auch wenn die Kursreaktion nicht ganz so spektakulär ausfiel. Trade Down - Thema an der Börse Auch die Häufigkeit der Verwendung des Begriffs Trading down - also das Verhalten von Konsumenten, auf
