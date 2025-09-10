Nach dem jüngsten Zahlungschaos versucht PayPal, die Wogen zu glätten - mit einem Entschuldigungsgutschein für betroffene Kunden. Gleichzeitig kämpft der europäische Rivale Wero mit eigenen Pannen. An der Börse bleibt die PayPal-Aktie in einer spannenden Chartformation.PayPal reagiert auf das jüngste Zahlungschaos mit einem Entschuldigungsgutschein: Betroffene Nutzer erhalten per E-Mail eine Gutschrift in Höhe von zehn Euro. Was anfänglich wie eine Phishing-Mail wirken mag, ist offiziell - und bedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
