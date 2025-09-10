10. September 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. ("Maxus" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, den Abschluss des Explorationsprogramms 2025 (das "Programm") auf seinem Kupferprojekt Penny (das "Konzessionsgebiet Penny" oder das "Projekt") im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia bekannt zu geben. Die Firmen Resourceful Geoscience Solutions ("RGS") und Expert Geophysics Limited ("Expert Geophysics") zeichneten für die Durchführung der Programme verantwortlich, die im Juli und August 2025 zeit- und budgetgerecht erfolgreich umgesetzt wurden.

Expert Geophysics absolvierte eine hochauflösende Mobile Magnetotellurics-("MMT")-Flugvermessung über dem gesamten Projektgebiet. Die Vermessung erfolgte auf Linien im Abstand von je 100 m und 50 bis 60 m über dem Boden; damit konnte eine hervorragende Auflösung für die Abgrenzung von Schwankungen des elektrischen Widerstands innerhalb des Projekts gewährleistet werden. Solche Schwankungen stehen möglicherweise mit Vorkommen einer Mineralisierung oder einer hydrothermalen Alteration in Zusammenhang. Erste vorläufige Ergebnisse werden voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen vorliegen und das Unternehmen rechnet mit den vollständigen Vermessungsergebnissen innerhalb von zwei Monaten. Die Ergebnisse der Vermessung werden entscheidende Informationen für die nächsten Explorationsphasen auf dem Projekt liefern.

RGS führte sowohl Feld- als auch Desktop-Arbeiten für das Projekt durch. Diese Arbeiten beinhalteten eine eingehende Zusammenstellung öffentlich zugänglicher geografischer und geowissenschaftlicher Daten sowie eine Prüfung früherer Explorationsmethoden und -ergebnisse. Über einen Zeitraum von zwei Wochen ab dem 7. August absolvierte RGS im Rahmen eines Feldprogramms Bodenprobenahmen und Prospektionsarbeiten. Die Bodenprobenahmen waren auf die Erweiterung der Bodenraster aus dem Jahr 2024 in strategischen Gebieten ausgerichtet, um statistisch signifikante Kupferanomalien weiter abzugrenzen1. Im Zuge der Prospektionsaktivitäten konnten neue, bisher nicht dokumentierte Vorkommen einer Kupfermineralisierung ermittelt werden. Im Westblock des Projekts konzentrierten sich die Prospektionsarbeiten auf das historische Mineralvorkommen Penny Man G, das eine in Sedimenten lagernde Kupfermineralisierung aufweist, während das Hauptaugenmerk im östlichen Projektgebiet auf eine von Südwesten nach Nordosten streichende Struktur gerichtet war, die das historische Vorkommen Penny Man H durchschneidet. In beiden Bereichen wurden Proben einer bisher unbekannten Kupfermineralisierung im Grundgestein entnommen. Ein Beispiel für eine sichtbare Kupfermineralisierung aus dem Ostblock des Projekts ist in Abbildung 1 zu sehen.

Abbildung 1. Probe 326361 mit eingesprengter Malachitmineralisierung sowie blasigem Pyrit und Chalkopyrit. Die Analyseergebnisse stehen aus. 578894m Easting, 5488138m Northing, UTM NAD83 Zone 11N

Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus, sagt dazu: "Der Abschluss unseres Explorationsprogramms 2025 auf dem Kupferprojekt Penny ist ein wichtiger Schritt für die Erschließung des großen Potenzials dieses Projekts in British Columbia. Mit der Erweiterung der Anomalien und den hochauflösenden geophysikalischen Daten schaffen wir die Grundlage für gezielte Anschlussarbeiten zur Abgrenzung der Lagerstätte."

Die vollständigen Aktivitäten im Rahmen des Programms sind in den Abbildungen 2 und 3 unten dargestellt.

Abbildung 2. Karte der Aktivitäten im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 (Boden- und Gesteinsproben) auf dem Ostblock des Konzessionsgebiets Penny, einschließlich der geochemischen Ergebnisse des Programms 2024.

Abbildung 3. Karte der Aktivitäten im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 (Boden- und Gesteinsproben) auf dem Westblock des Konzessionsgebiets Penny, einschließlich der geochemischen Ergebnisse des Programms 2024.

Die im Rahmen des Feldprogramms gewonnenen Proben wurden zur geochemischen Analyse an die Einrichtung von Activation Laboratories ("Actlabs") in Kamloops (British Columbia) überstellt. Die Boden- und Gesteinsproben werden einer Multi-Element-Analyse (UT-1M) mit einem Königswasser-Teilaufschluss und abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) unterzogen. Der Goldgehalt wird anhand Methode 1A2-ICP (Brandprobe mit abschließender induktiv gekoppelter optischer Plasma-Emissionsspektrometrie) ermittelt. Die Geschiebemergelproben werden einer vergleichenden Multi-Element-Analyse unterzogen, also sowohl einem Königswasser-Teilaufschluss als auch einem vollständigen 4-Säuren-Aufschluss und Goldanalyse anhand 1A2-ICP.

Vorkommen Penny Man H

Aus der Datenbank zu Mineralvorkommen in British Columbia (British Columbia Mineral Occurrence Database): "Das Gebiet im Bereich des Vorkommens Penny Man H ist in erster Linie von Schluffstein aus der proterozoischen Middle Creston Formation (Purcell Supergroup) unterlagert, die von der nach Nordwesten streichenden Verwerfung Palmer Bar geteilt wird. Hier konnten neben Quarzbrekzien, Bleichungen und Eisenoxid-Rissbildungen mehrere Gebiete mit einer schichtengebundenen und durch Risse kontrollierten Kupfermineralisierung festgestellt werden. Auf dem Konzessionsgebiet wurden mehrere Proben aus Erzgängen mit Limonit und/oder Basismetallen entnommen; stellenweise wurden auch Splitterprobenahmen absolviert. Ein 10 Zentimeter mächtiger feinkörniger Quarzit in grünem Schluffstein enthält Malachit an den Rissen. Eine Probe (TK17-12), die aus einem mineralisierten Abschnitt entnommen wurde, lieferte 0,24 Prozent Kupfer (Abbildung 2)."2, 3

Vorkommen Penny Man G

Aus der British Columbia Mineral Occurrence Database: "Das Gebiet im Bereich des Vorkommens Penny Man G ist in erster Linie von Schluffstein aus der proterozoischen Middle Creston Formation (Purcell Supergroup) unterlagert, die von der nach Nordwesten streichenden Verwerfung Palmer Bar geteilt wird. Hier konnten neben Quarzbrekzien, Bleichungen und Eisenoxid-Rissbildungen mehrere Gebiete mit einer schichtengebundenen und durch Risse kontrollierten Kupfermineralisierung festgestellt werden. Auf dem Konzessionsgebiet wurden mehrere Proben aus Erzgängen mit Limonit und/oder Basismetallen entnommen; stellenweise wurden auch Splitterprobenahmen genommen. Im Jahr 2017 wurde zusätzlich zu Molybdänitrosetten ein 1 Meter mächtiger Schluffsteinabschnitt mit Borniteinsprengungen festgestellt. Eine Stichprobe dieses Materials (Probe TK17-28) enthielt 0,18 Prozent Kupfer, 6,7 Gramm Silber pro Tonne und 19,1 Teile Gold pro Milliarde; der Molybdängehalt war vernachlässigbar (Abbildung 3).2 Unmittelbar im Osten der Schluffsteinschicht tritt mittlerer geschichteter feinkörniger Quarzit auf."3, 4

Über das Kupferprojekt Penny

Bei früheren Explorationsprogrammen konnten mehrere Zonen mit einer hochgradigen Kupfermineralisierung identifiziert werden, die mit Gold-, Baryt- und Zinkwerten einhergehen. Diese Ergebnisse untermauern das große Mineralisierungspotenzial des Projekts und rechtfertigen weitere Untersuchungen. Eine neu entdeckte Zone mit erdbedeckten Ausbissen lieferte Analyseergebnisse von bis zu 1.920 ppm Cu, 41 ppb Au und 1.310 ppm Ba auf einer Streichlänge von ungefähr 50 Metern.1 Die Umgebung des Projekts ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringerem Umfang geologische Kartierungen beinhalteten. 2017 wurden im Projektgebiet insgesamt siebzehn (17) Stichproben aus Eisenoxid-Brekzien, Quarzadern und Brüchen mit Limonit und/oder Kupfer sowie aus Sedimenthorizonten mit eingesprengter Kupfermineralisierung entnommen.1

Aus den Sedimenthorizonten der Upper und Middle Creston Formation wurden mehrere mineralisierte Proben gewonnen. Zwischengelagerte und dünne Linsen aus Quarzit mit sichtbarem Bornit, Chalkopyrit und Malachit enthielten Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK-17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12).1 Das Projekt befindet sich in einem Gebiet, südlich der großen, ehemaligen Mine Sullivan in Kimberley (BC), das im vergangenen Jahr das Interesse von sowohl Einzelpersonen als auch von Junior- und großen Explorationsunternehmen weckte und diese zur Aufnahme von Aktivitäten veranlasste (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4. Regionalkarte des Konzessionsgebiets Penny

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Sean Hillacre, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und "qualifizierten Sachverständigen" im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seinem qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten - unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Quellennachweis

1 NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland P.Geo., 14. August 2024.

2 PENNY MAN H MINFILE - https://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=082GNW112

3 Kennedy, T., 2018. Report on Prospecting and Rock Geochemistry, Penny Man Property. https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/37642.pdf/

4 PENNY MAN G MINFILE - https://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=082GNW111

†NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland P.Geo., 14. August 2024.

‡Open File 1992-11, Map Number 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe im Jahr 1980 -

https://minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

¶ Equinox Resources - 8. November 2024, "Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb" - https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

- "Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 gpt Au Over 0.5 m In 2024 Drilling" - 24. February 2025 - https://endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-gpt-au/

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das etwa 14.355 Hektar an höffigem Terran umfasst. Davon verteilen sich 8.178 Hektar auf drei Antimonprojekte, 3.123 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 3.054 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.123 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten†. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten†.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb ermittelt3. Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO3§. Die Antimonprojekte Altura und Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Altura liegt im Streichen der jüngsten Antimonentdeckung von Equinox Resources, wo hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb gefunden wurde¶. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden?.

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

mailto:info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anvisieren", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "vorsehen" und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft und der erwartete Nutzen des Programms. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

